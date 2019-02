Des actions chinoises sous de bons auspices l'année du cochon?

Rob Marshall-Lee, responsable des actions asiatiques et émergentes, souligne que l'indice MSCI China a nettement surperformé son équivalent européen au cours des trois, cinq et dix dernières années. "Nous comprenons la morosité, mais le pessimisme à l'égard de la Chine est exagéré. On trouve bon nombre des meilleures opportunités de croissance aujourd'hui dans une perspective pluriannuelle sur certaines actions chinoises fortement décotées", résume-t-il. "Le moindre progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pourrait faire évoluer le sentiment des analystes de 'très négatif' à 'moins négatif', ce qui, à mon sens, serait suffisant pour déclencher un rebond du ratio cours/bénéfices des actions chinoises, actuellement très faible", souligne Jian Shi Cortesi, gérante stratégie actions chinoises et asiatiques chez GAM Investments. "Une correction de plus de 30% a suivi le pic de janvier 2018 et beaucoup de facteurs négatifs sont déjà intégrés dans les cours", ajoute-t-elle.