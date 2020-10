Des airs de sirtaki à la Bourse de Bruxelles (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a longtemps avancé, profitant notamment des statistiques favorables qui prouvent que la reprise pointe le bout de son de nez en zone euro. Mais, comme la veille, la fin de séance était nerveuse et après quelques passages dans le rouge, le Bel 20 a terminé sur un saut de puce de 0,04%.

Umicore , qui perdait depuis vendredi encore près de 14% avant la séance du jour, a repris ses esprits. Le groupe, attaqué sur le terrain de la batterie électrique par Tesla, a vu son action se ragaillardir de 2,17% ce jeudi, signant la plus forte hausse de l'indice de référence.

À l'inverse, Telenet est revenue sur terre. La valeur chouchou de KBC Securities a lâché 1,27%, une des plus fortes baisses du Bel 20 et souffle un peu après avoir reçu pas moins de trois recommandations d’achat le 23 septembre et gonflé de 5%.