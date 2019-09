Des banques au rebond après la Fed, ArcelorMittal chute (Débriefing actions européennes)

L'indice Stoxx du secteur bancaire européen a progressé de 2,35% après trois séances consécutives de baisse, profitant à la fois du ton plus prudent de la Fed et de son président sur la baisse des taux et du mouvement de fond de rotation sectorielle en cours depuis plusieurs semaines. À Paris, Société générale (+2,71%), Crédit agricole (+1,94%) et BNP Paribas (+2,16%) ont figuré parmi les meilleures performances du CAC 40. Au sein du Stoxx 600, Ubi Banca (+4,33%) et Bank of Ireland (+5,27%) ont signé les plus fortes progressions. En outre, les banques européennes ont eu l'opportunité ce jeudi de participer à un nouveau tour de TLTRO (opération de refinancement de la Banque centrale européenne), qui lui permettent d'emprunter à bon marché auprès de la banque centrale à long terme.