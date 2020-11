Des banques en forme face aux valeurs techno

Les valeurs bancaires américaines et européennes se comportent mieux que les technologiques. Des analystes prédisent une rotation sectorielle en leur faveur.

Les marchés d'actions aux États-Unis et en Europe opèrent depuis quelques semaines une rotation sectorielle envers les valeurs bancaires. Le secteur technologique , autant à Wall Street que sur les marchés européens, fait, lui, grise mine .

Depuis le 12 octobre, l'indice Stoxx 600 des banques a pris 1,29% et affiche la seule performance positive du Stoxx 600, alors que le Stoxx 600 technology a perdu 13,36% , sous l'influence négative de SAP. L'indice FANG, qui regroupe les grands noms de la technologie américaine, a lâché, lui aussi, 7,25% sur la même période. L'indice Dow Jones US Banks a pris 3,21% en revanche.

Secteur technologique sous-pondéré

Des analystes ont commencé à sous-pondérer le secteur technologique . C'est le cas chez JPMorgan , où les responsables de la stratégie d'investissement ont abandonné leur préférence de longue date pour les actions technologiques un jour avant les élections américaines car ils prévoient un changement de leadership sur le marché, et ce, quelle que soit l'issue du vote.

"Le leadership des actions américaines a été cohérent avec une croissance supérieure à la valeur et une technologie surperformant les banques. Cela pourrait ne pas continuer en 2021 ", ont écrit les analystes de l'équipe de Mislav Matejka chez JPMorgan.

Ils estiment que l'Europe et les marchés émergents devraient bénéficier de cette rotation sectorielle à grande échelle.

Eric Dor, directeur des études de l’IESEG (Paris et Lille), souligne, quant à lui, qu'une victoire de Joe Biden serait plus favorable aux actions européennes et aux marchés émergents.