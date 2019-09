Des banques en hausse, bonne réaction sur Exmar (débriefing actions belges)

En revanche, les titres les plus défensifs du Bel 20 ont reculé. Colruyt a perdu 1,81% et la Société immobilière réglementée WDP 1,17%. L'autre SIR du Bel 20, Cofinimmo, a lâché 0,93%.

Sur le marché élargi, Exmar s'est démarqué avec un gain de 1,9% après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe anversois de transport et de traitement du gaz a indiqué que son second semestre devrait nettement s'améliorer. Il a subi une perte de 7,8 millions de dollars au premier semestre, en raison des amortissements liés aux investissements importants réalisés ces dernières années et des frais financiers plus élevés. La société a toutefois enregistré une hausse de 22% de son chiffre d'affaires. Dans la foulée, le groupe maritime anversois Euronav a pris 3,54%.