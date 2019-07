Des banques italiennes en grande forme (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont fait du surplace après leurs gains de la veille, l'absence d'indicateur majeur et de Wall Street, fermée pour Independence Day, incitant les investisseurs à marquer une pause.

À Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,03%, et atteint un plus haut depuis le 22 mai 2018. À Francfort, le Dax a pris 0,12%, et à Londres, le FTSE a reculé de 0,09%.