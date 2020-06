Des banques pénalisées par une note (Débriefing actions européennes)

Les banques françaises sont touchées par une note de Barclays pessimiste pour le secteur. La volatilité sur les marchés est revenue au niveau d'avril.

Les bourses européennes se sont repliées face aux signes de plus en plus nets d'une hausse des cas de contamination au coronavirus à Pékin et dans plusieurs régions des États-Unis, ce qui constitue une nouvelle menace sur le scénario d'une reprise rapide de l'activité.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,49% après être revenu sous 4.700 points pour la première fois depuis le 29 mai. À Londres, le FTSE 100 a cédé 0,66% et à Francfort, le DAX a reculé de 0,32%. L'indice Euro Stoxx 50 a baissé de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,27% après avoir cédé jusqu'à 2,58% en début de matinée. Ce mouvement de baisse généralisé s'accompagne d'une poussée de volatilité, l'indice mesurant celle de l'Euro Stoxx ayant retrouvé son niveau du 22 avril, comme le VIX américain.

Le repli des actions européennes a touché les secteurs cycliques comme les matières premières, dont l'indice Stoxx a reculé de 2,23%, le transport et le tourisme (-1,43%) et les banques (-1,03%). Le secteur de la construction a avancé de 1,04% et les services financiers de 0,70%.

À Paris, BNP Paribas et Société Générale ont perdu respectivement 1,93% et 2,43%, affectées par le repli général du secteur et un abaissement des recommandations de Barclays à "sous-pondérer". L'explosion du chômage, qui pèsera sur la capacité de remboursement des ménages, devrait conduire à un abaissement des consensus de bénéfice de respectivement 18%, 30% et 34% pour Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, selon Barclays.

Du côté des pétrolières, BP a abandonné 2,93% après avoir déclaré que ses comptes du deuxième trimestre pourraient inclure 17,5 milliards de dollars (15,5 milliards d'euros) de charges de dépréciation après la révision à la baisse de ses prévisions de cours du pétrole et du gaz.