Des biotechs à la peine, Umicore et Aperam favorites (Débriefing actions belges)

Aperam et Umicore ont de nouveau profité de l'attrait des investisseurs pour les valeurs sensibles au cycle économique. ING a bénéficié de la remontée des taux obligataires. Galapagos et argenx ont poursuivi leur baisse.

La Bourse de Bruxelles a évolué en légère hausse ce mardi alors que les investisseurs continuent de se montrer prudents avant la réunion de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Le Bel 20 a pris 0,44% à 3.663,66 points.

Les valeurs cycliques de l'indice ont continué à progresser. Aperam a gagné 3,26%, Umicore 4,17% et Solvay 3,09%.

Sur le marché élargi, Kiadis Pharma a lourdement chuté de 8,62%. La biotech a indiqué une très forte hausse des coûts opérationnels au premier semestre qui sont passés de 11,1 millions à 25,7 millions d’une année à l’autre. Les frais de recherche et développement (R&D), plus précisément, se sont élevés à 16,2 millions (+110%). La phase 3 de son traitement phare, l’ATIR101, actuellement en cours, explique en partie ce bond. Dans le même secteur, MDxHealth a également reculé de 4,2% et Biocartis de 5,68%.