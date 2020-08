Des biotechs aux performances très différentes à la Bourse de Bruxelles

Seules trois sociétés sur douze du secteur affichent une performance positive depuis leur introduction en Bourse. Asit Biotech est la lanterne rouge.

La Bourse de Bruxelles compte de nombreuses sociétés du secteur biotechnologique. Pas moins de douze sociétés appartiennent à ce segment sur la cote. La plus ancienne de ces entreprises encore cotées sur Euronext Bruxelles affiche aussi l'une des plus fortes capitalisations boursières du segment. Il s'agit de Galapagos . La société a été introduite le 6 mai 2005 et pèse 7,39 milliards d'euros. Elle fait aussi partie des seules biotechs qui ont progressé depuis leur introduction en Bourse. Elle a gagné plus de 1490% depuis son entrée sur Euronext Bruxelles. Argenx a fait mieux, avec un gain de plus de 2245% depuis son introduction le 10 juillet 2014. La société, qui travaille sur un traitement de la myasthénie grave, décroche aussi la palme de la plus grosse capitalisation boursière, s'élevant à 9,39 milliards d'euros. Elle a ravi ce titre à Galapagos, qui a chuté lourdement la semaine précédente suite au blocage du lancement de son traitement filgotinib par l'autorité de contrôle des médicaments américaines (FDA). Un sérieux revers pour la société.

Mithra est la troisième et dernière des douze valeurs biotechnologiques belges à afficher une progression depuis son introduction en Bourse. Mises sur le marché le 30 juin 2015, les actions de la société dédiée à la santé féminine ont gagné plus de 46%.

+2245% Argenx signe la plus forte hausse des biotechs belges depuis leur introduction en Bourse (+2245%). Le titre a gagné près de 40 % depuis le début de l'année.

Une année 2020 difficile

Le club restreint des biotechs en progression se rétrécit encore si l'on prend les performances depuis le début de l'année. Seules deux sociétés du segment à la Bourse de Bruxelles affiche une progression. Argenx a gagné près de 40 % depuis janvier. Et Acacia Pharma a grapillé plus de 3%. La société, qui développe de nouveaux produits pour améliorer les soins des patients subissant des traitements médicaux graves tels que la chirurgie, les procédures invasives, ou la chimiothérapie, annoncé la semaine précédente que son traitement Barhemsys est désormais disponible dans le commerce aux États-Unis pour commande et livraison aux clients via les principaux grossistes et distributeurs spécialisés. Mais depuis son introduction en Bourse le 5 mars 2018, le titre a perdu près de 40%.

+3% Acacia Pharma affiche l'une des rares progressions (+3%) depuis le début de l'année dans le segment des biotechs à Bruxelles.

Galapagos est lui la lanterne rouge depuis janvier, avec un recul de plus de 38%. La biotech est suivie par Asit Biotech , en grande difficulté car la société ne dispose plus que de quelques mois pour éviter la faillite. Le titre s'est replié de près de 38%. Suite à l'échec d'un essai clinique de phase III pour son traitement contre l’allergie aux pollens de graminées, la biotech liégeoise s’est mise à l’abri de ses créanciers en février dernier via une procédure de réorganisation judiciaire. Depuis son introduction en Bourse le 10 mai 2016, l'action a perdu plus de 97%. Elle a signé la pire performance parmi les biotechs belges depuis leur entrée en Bourse.

Bone Therapeutics complète le podium des plus mauvaises performances depuis le début de l'année, avec une baisse de plus de 35%. La société, spécialisée dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses, a dû faire appel trois fois cette année à des levées de capitaux. Elle a inquiété les investisseurs avec ses réserves de trésorerie. Depuis son introduction en bourse le 6 février 2015, l'action a reculé de plus de 86%.