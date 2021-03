Des biotechs chahutées, des bancaires en hausse (débriefing actions belges)

Galapagos et argenx ont reculé. Avantium a bondi après ses résultats. UCB et GBL ont fait le plein sur le marché obligataire.

Les biotechs du Bel 20 ont de nouveau subi des reculs. Galapagos a perdu 0,45% et argenx 3,11%.

En revanche, les valeurs bancaires ont rebondi. KBC a pris 0,39% et sur le marché élargi, ING a gagné 1,91%.

Sur le marché élargi, Miko a avancé de 1,02% au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. La paralysie des ventes de café dans l’horeca a fait plonger de 13,1% le chiffre d'affaires du spécialiste belge du service café et de l'emballage plastique.

Avantium a bondi de 6,42% après ses résultats. La société a indiqué qu' à la fin de l’année 2020, sa trésorerie s’élevait à 26,6 millions d’euros contre 45,4 millions un an plus tôt. La société qui développe un plastique végétal a annoncé, par ailleurs, la signature de deux contrats de livraison pour des bouteilles et films, ce qui porte à 4 le nombre de ses partenaires commerciaux.