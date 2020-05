Des bourses à nouveau méfiantes (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont terminé en recul dans des marchés à nouveau méfiants face aux perspectives économiques et aux tensions entre les États-Unis et la Chine. Les marchés suédois, danois et norvégien sont restés fermés ce jeudi.

À Paris, le CAC 40 s'est inscrit en baisse de 1,15%. À Francfort, le Dax a cédé 1,41% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,86%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a reculé de 1,27% et le Stoxx 600 de 0,75%.

Les indices Stoxx du pétrole et du gaz, de la technologie, des matières premières et des banques ont perdu entre 1,47% et 2,01%. Toutefois, le secteur retail a terminé en progression de 0,14% et celui des télécommunications a pris 0,29%.