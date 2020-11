Des brokers plus optimistes sur Ageas et Cofinimmo | Balta grimpe encore (+Briefing)

Le déblocage de la situation politique aux États-Unis et l'optimisme suscité par des nouvelles encourageantes sur les vaccins conte le Covid-19 donnent du tonus aux marchés européens ce mardi matin.

ING domine le Bel 20 avec un gain de 3,7%. Elle est suivie par Barco (+3,1%), AB InBev (+2,5%) et Umicore (+1,8%). Ageas (+0,8%) et Cofinimmo (+0,2%) ont vu des brokers relever leur objectif de cours.

Seules Colruyt (-0,3%), Aedifica (-0,2%) et Galapagos (-0,1%) sont dans le rouge au sein de l’indice.

Hors Bel 20, Nyrstar grimpe de près de 10%. Balta (+4%) poursuit son étonnant redressement. La valeur a doublé de taille en un mois. Kinepolis avance de 4% et Warehouses de 3,1%.

Dans le bas du tableau, on relèvera la présence de Hamon (-4,6%), de Smartphoto (-4,1%) et d’ Oxurion (-1,3%).

Le briefing actions belges

>Solvay a conclu un accord avec Latour Capital pour vendre ses activités de baryum et de strontium de qualité technique en Allemagne, en Espagne et au Mexique, ainsi que ses activités de percarbonate de sodium en Allemagne. L’activité baryum et strontium de Solvay comprend une coentreprise avec Chemical Products Corporation (CPC), qui fait partie de la transaction. Le communiqué.