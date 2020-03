Des compagnies aériennes en chute libre (Débriefing actions européennes)

À Paris, l’indice CAC 40 a chuté de 12,27% . À Francfort, le DAX a dévissé de 12,23% et à Londres, le FTSE de 10,87%.

L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro a perdu 12,4% et le Stoxx 600 a reculé de 11,47% .

L’onde de choc est mondiale: l’indice MSCI All countries, qui regroupe 49 marchés développés et émergents, est entré en “bear market”, un marché baissier.

Tous les indices sectoriels en Europe ont terminé en baisse. Celui des transports et des loisirs, premier lésé par la décision inattendue de Donald Trump,a chuté de 13,14%, à un plus bas depuis 2013. Depuis le début de l’année, il a perdu près de 40%.

Parmi les compagnies aériennes, Air France-KLM a plongé de 9,42%, Lufthansa de 13,99% et IAG (maison-mère de British Airways) a chuté de 13,03% tandis que le repli est plus limité quoique notable pour EasyJet (-10,49%) et Ryanair (-7,26%).