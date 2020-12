Des compagnies aériennes en survol (débriefing actions européennes)

Les principales bourses européennes ont poursuivi leur hausse ce mardi, dans la foulée de leur élan de la veille et des records de Wall Street, grâce à l'espoir de reprise de l'économie mondiale. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,42% . À Francfort, le Dax a reculé de 0,21% après un record à 13.903,11 points. À Londres, après un jour de fermeture supplémentaire lundi pour le "Boxing Day", le FTSE 100 s'est octroyé 1,55%, profitant à son tour de la signature jeudi d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro est en hausse de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,76%. À trois jours du passage en 2021, les marchés actions pourraient terminer l'année, marquée par la pandémie de Covid-19 et ses ravages sur l'économie mondiale, avec la perspective d'un redressement plus rapide et durable que sont venus nourrir dernièrement le début de la campagne vaccinale en Europe et le plan de relance américain.