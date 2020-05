Des compagnies aériennes pénalisées (Débriefing actions européennes)

L'indice Euro Stoxx 50 s'est replié de 3,81% et le Stoxx 600 de 2,65%. À l'exception de Londres, les grandes places boursières européennes étaient fermées le 1er mai et ont donc rattrapé le retard pris sur les marchés anglo-saxons (le Footsie a perdu 2,34% vendredi et le S&P 500 2,81%). Le Stoxx 600 a ainsi effacé près de la moitié de son rebond d'avril (+6,24%).

Aucun compartiment de la cote européenne n'a échappé au repli et parmi les baisses les plus marquées ont figuré les secteurs les plus sensibles aux tensions commerciales: celui du pétrole et du gaz a perdu 5,01%, celui de l'automobile 4,38%, celui des hautes technologies 3,18%.