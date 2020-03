Des compagnies aériennes recherchées (Débriefing actions européennes)

Le Stoxx 600 affiche néanmoins encore une baisse de plus de 14% sur la semaine, sa quatrième performance hebdomadaire négative d’affilée et la plus lourde depuis 12 ans (-21,54% sur la semaine au 10 octobre 2008).

Les banques, les assurances et les compagnies aériennes, massacrées la veille, ont légèrement rebondi. Dans le secteur aérien, Air France-KLM a pris 12,69%, Lufthansa 7,26% et IAG (maison-mère de British Airways) 4,85%. Air France-KLM a annoncé avoir tiré 1,1 milliard d'euros sur une ligne de crédit renouvelable et disposer au total de plus de 5,5 milliards d'euros de liquidités.