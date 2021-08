Des fusions-acquisitions animent les marchés

Les marchés d'actions ont connu une séance positive, portée par les fusions-acquisitions et les résultats de sociétés . Le rebond des bourses asiatiques, grâce à l'apaisement des inquiétudes sur la pression réglementaire exercée par Pékin sur plusieurs secteurs, a aussi permis aux indices européens de démarrer le mois d'août sur une progression.

"Après avoir atteint des sommets historiques après les résultats du premier trimestre, l'ampleur des révisions positives du bénéfice par action en Europe reste très forte à la fois en termes absolus et par rapport à ses pairs."

Sur plus de la moitié des sociétés Stoxx 600 qui ont publié des résultats du deuxième trimestre jusqu'à présent , 67% ont dépassé les estimations de bénéfices , selon les données IBES de Refinitiv. "Après avoir atteint des sommets historiques après les résultats du premier trimestre, l'ampleur des révisions positives du bénéfice par action en Europe reste très forte à la fois en termes absolus et par rapport à ses pairs", ont déclaré les stratèges actions européennes de Morgan Stanley dans une note. "L'Europe connaît désormais les meilleures révisions de bénéfices de toutes les régions du monde."

Le Bel 20 a pris 0,64%, l'AEX 0,52% et le CAC 40 0,95%. Le Dax a gagné 0,16% et le FTSE 1000,7%. L'Euro Stoxx 50 a avancé de 0,67% et le Stoxx 600 de 0,59%. L'indice a touché un record absolu de 464,5 points en séance.