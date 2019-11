Des fusions qui animent un marché terne (débriefing actions européennes)

À Paris, l'indice CAC 40 a cédé 0,16%. À Francfort, le DAX a lâché 0,36% et à Londres, le FTSE a stagné. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a abandonné 0,32%, le FTSEurofirst 300 0,16% et le Stoxx 600 a perdu 0,12%.

Du côté des valeurs, des fusions et acquisitions sont venues animer la tendance. Bolsas y Mercados Espanoles (BME) a signé une progression de 37,95% après l'offre amicale déposée par Six Group, l'opérateur de la Bourse de Zurich, qui valorise la société à 2,843 milliards d'euros. Euronext, le groupe qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo, a aussi indiqué avoir entamé des discussions avec BME.

L'assureur Aviva a chuté de 4,81% et entraîné dans son sillage les autres assureurs comme Old Mutual après avoir annoncé qu'il conserverait ses activités en Chine et à Singapour suite à une révision. Beaucoup d'analystes estimaient que le groupe vendrait ses filiales chinoises et singapouriennes pour rembourser sa dette ou rétribuer les actionnaires.