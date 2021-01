Des hedge funds jettent l’éponge face à la folie "GameStop"

C’est une victoire pour la cohorte de boursicoteurs qui affronte depuis plusieurs jours de grands noms de Wall Street sur l’action du distributeur de jeux vidéo GameStop . Les hedge funds Melvin Capital et Citron Capital ont annoncé ce mercredi qu’ils arrêtaient les frais en abandonnant leurs paris à la baisse sur ce titre qui a connu une envolée stratosphérique, synonyme pour eux de lourdes pertes .

Avant d’abandonner ses positions à la vente sur GameStop, le hedge fund Melvin Capital avait annoncé il y a quelques jours une injection de 2,75 milliards de dollars de la part d’autres grands noms du secteur (Ken Griffin et Steve Cohen), à la suite de pertes de près de 30% enregistrées depuis le début de l’année. D’après le spécialiste S3 partners, ce sont plus de 5 milliards de dollars qu’ont perdu les vendeurs à découvert sur le seul titre GameStop depuis le début de l’année.

Elon Musk s'en mêle

Soutenu sans raison apparente par une armée d’investisseurs particuliers qui s’échangent leurs filons sur des forums de discussion en ligne comme "WallStreetBets" de Reddit, l’action GameStop poursuivait son ascension spectaculaire ce mercredi, avec un bond de 100% à l’ouverture de Wall Street qui suivait une hausse de plus de 90% la veille. Bien que très volatile, son cours s’affichait ainsi jusqu’à 300 dollars contre à peine un peu plus 17 dollars au début du mois, soit une hausse de plus de 1.600% en moins d’un mois.