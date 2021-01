Des investisseurs chevronnés inquiets pour les marchés

Des investisseurs comme Carl Icahn et Byron Wien prédisent une forte baisse sur les marchés d'actions américains.

Le rally actuel des marchés, surtout américains, va-t-il s'arrêter brusquement? Plusieurs investisseurs chevronnés le pensent. Le milliardaire américain Carl Icahn a indiqué durant une interview avec CNBC que l'euphorie sur les marchés ne dure pas dans le temps et a rappelé que les rallys des marchés se terminent souvent par des krachs . "Durant ma carrière, j'ai vu beaucoup de rallys sauvages avec beaucoup d'actions mal évaluées, mais il y a une chose qu'ils ont tous en commun: ils finissent par heurter un mur et entrent dans une correction douloureuse majeure", a-t-il déclaré. "Mais personne ne peut prédire quand cela se produira , mais quand cela se produira, soyez prévenus" ajoute-t-il.

Des marchés inquiets

La première séance de l'année a mal terminé à Wall Street, car les investisseurs craignent une victoire des démocrates au Sénat américain. "Le contrôle démocrate du Sénat devrait être considéré comme augmentant les risques d'une inflation plus élevée", a indiqué Sameer Samana, responsable de la stratégie d'investissement chez Wells Fargo Investment Institute. "Des anticipations d'inflation plus élevées pourraient laisser présager un meilleur pouvoir de fixation des prix pour de nombreuses entreprises cycliques qui, selon nous, joueront un rôle beaucoup plus important en 2021" ajoute-t-il. La séance de mardi est aussi marquée par les inquiétudes autour des élections des sénateurs américains en Géorgie. Les résultats prendront plusieurs jours avant d'être connus.