Des marchés d'actions en recul dans le monde

Les Bourses dans le monde ont connu une année 2018 difficile. Les principaux indices boursiers ont tous chuté. Le Dax a perdu 18,26% sur un an. Il recule pour la première fois depuis 2011 et il signe sa cinquième plus mauvaise année en 30 ans. L’indice a pâti du recul des valeurs bancaires et automobiles, touchées par la guerre commerciale et le ralentissement économique mondial.