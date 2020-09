Des opportunités dans l’hydrogène vert

Après avoir souvent déçu par le passé, l’utilisation de piles à combustible est de plus en plus vue comme une solution verte pour le stockage et l’utilisation de l’énergie, et pour participer à une véritable réduction de l’empreinte carbone pour de nombreux secteurs industriels. Ces technologies peuvent augmenter la flexibilité opérationnelle de la production d’énergie renouvelable, et être intégrées dans les parcs solaires et éoliens en utilisant l’électricité excédentaire pour créer de l’hydrogène qui alimentera les piles à combustible.