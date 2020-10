Des perspectives sombres pèsent sur SAP

SAP a dégringolé de près de 20% en Bourse ce lundi suite à la publication de ses résultats du troisième trimestre. La chute du titre a pesé sur le DAX, qui a profité ces dernières années de la forte croissance de l'action et de celle d'Infineon . Le Stoxx 600 est lui aussi lesté par le recul généralisé du compartiment technologique, qui a lâché plus de 5%, et s'est positionné comme lanterne rouge. "Représentant plus de 11% de sa valeur totale, SAP est le poids lourd du Dax. Si le titre baisse, il tire vers le bas l'ensemble de l'indice", commente Jochen Stanzl, analyste pour CMC Market.