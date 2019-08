Des résultats applaudis, mais des craintes toujours présentes (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 est en baisse de 0,27%. À Francfort, le Dax évolue à un plus bas depuis la fin mars et a perdu 0,7%. A la Bourse de Londres, le FTSE a cédé 1,13 %, à un creux depuis fin février. L'EuroStoxx50 de la zone euro 0,18% et le Stoxx 600 0,29%, à un plus bas de six mois.