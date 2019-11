Des résultats qui animent la tendance (Débriefing actions européennes)

Les résultats d'Halma et Spectris sont applaudis. SES et Intelstat chutent après le refus de leur plan de vente de fréquence par la FCC.

À Paris, le CAC 40 a touché un nouveau pic de douze ans, mais a reculé de 0,35%. À Francfort, le Dax a pris 0,10%, à un plus haut depuis janvier 2018. Et à Londres, le FTSE grapillé 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a perdu 0,19%, l' EuroStoxx50 de la zone euro 0,25% et le Stoxx 600 0,17%.

En Europe, les secteurs les plus exposés aux tensions commerciales sont repartis de l'avant: l'indice Stoxx des matières premières a pris 0,34% et celui de l'automobile 0,28% au lendemain d'une baisse de 2,11%, la plus importante sur une séance depuis le 2 octobre. Ce rebond, favorisé par l'annonce d'une croissance de 8,6% du marché automobile européen en octobre, a profité en premier lieu aux équipementiers. Valeo a gagné 3,18%, Faurecia 1,99% et Continental 0,34%.