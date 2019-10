Des résultats trimestriels bien accueillis (débriefing actions européennes)

Les indices boursiers européens ont progressé grâce à la publication de résultats trimestriels souvent supérieurs aux attentes. Daimler, BASF et AstraZeneca ont agréablement surpris. Nokia a plongé.

Les indices boursiers européens ont progressé grâce à la publication de résultats trimestriels d'entreprises globalement bons. La confirmation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas perturbé les investisseurs. En clôture, le CAC 40 a gagné 0,55%, le Dax a pris 0,58% et le FTSE 100 a avancé de 0,93%.

Parmi les valeurs en vue, Daimler a bondi de 3,25%. Le constructeur automobile allemand est parvenu à dépasser les prévisions des analystes et a indiqué qu'il poursuivrait ses efforts pour réduire ses coûts. Les ventes de la marque Mercedes-Benz ont tiré la hausse du chiffre d'affaires. Le 14 novembre, Daimler communiquera davantage de détails sur sa stratégie et ses réductions de coûts. Son patron a d'ores et déjà signalé qu'il ne fallait pas s'attendre à un changement complet de stratégie.