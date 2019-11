Des résultats trimestriels bien accueillis (débriefing actions européennes)

En Bourse de Francfort, Infineon a bondi de 6,18%. Le spécialiste des semi-conducteurs a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son exercice fiscal 2019 décalé. Par contre, il se montre plus prudent pour 2020. Mais d'après les analystes, une embellie serait à prévoir pour le second semestre de l'an prochain.

Deutsche Post a progressé de 3,82%. Le groupe postal a annoncé, pour le troisième trimestre, un résultat opérationnel quasiment trois fois plus élevé qu'un an plus tôt. De plus, il se montre optimiste pour le trimestre en cours car il compte sur une activité intense dans le commerce électronique et les livraisons de colis à l'occasion des fêtes de fin d'année.