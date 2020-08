Des rumeurs d'OPA font bondir British Telecom (débriefing actions étrangères)

Un vent d'espoir a soufflé sur les principales places boursières en Europe, malgré des volumes encore réduits en raison des vacances estivales. Les autorités sanitaires américaines ont donné en urgence leur feu vert à un traitement à base de plasma sanguin pour lutter contre le coronavirus. Dans le même temps, le Financial Times a révélé que l'administration Trump envisageait une procédure accélérée pour le candidat vaccin mis en point par AstraZeneca et l'université d'Oxford. Deux annonces qui ont quelque peu étouffé les craintes d'un retour en force de la pandémie et d'une reprise de l'économie mondiale plus faible qu'espéré.