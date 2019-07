Des semi-conducteurs bien orientés, profit warning pour Pagegroup (débriefing actions européennes)

L'évolution du marché obligataire a profité au contraire au compartiment bancaire européen, qui s'est adjugé 0,21%. A Paris, Société générale a pris 1,01%, la plus forte hausse du CAC 40, Crédit agricole 0,32% et BNP Paribas 0,28%. A Milan, l'indice des banques italiennes s'adjuge 1,60% et affiche désormais un rebond de plus de 10% en un mois.