Des semi-conducteurs sortis de leur cercle infernal

Malmenés par des avertissements sur résultats en cascade dans le secteur technologique et les tensions commerciales, les semi-conducteurs, à l'instar d'ASML, envoient pourtant des signaux rassurants.

Le secteur des semi-conducteurs connaît une embellie depuis la semaine dernière. En Europe comme aux Etats-Unis, il a profité de la vigueur des ventes mensuelles du taïwanais TSMC, le premier sous-traitant mondial du secteur. ASML Holding , une firme néerlandaise, a elle envoyé des signaux rassurants avec la publication de ses résultats du troisième trimestre fiscal. Ses ventes se sont avérées sous les attentes des analystes, mais contrairement à d'autres grands noms du secteur, la firme n'a pas modifié ses prévisions pour la fin de l'année, ni pour 2020. Le groupe a aussi indiqué une marge bénéficiaire supérieure aux attentes, malgré les craintes d'un ralentissement dans l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise, dont les machines sont utilisées par les grands fabricants de semi-conducteurs, dont Samsung, TSMC et Intel, a précisé que sa rentabilité avait atteint 43% sur la période avril-juin, contre 41,6% au premier trimestre, le chiffre d'affaires étant ressorti à 2,57 milliards d'euros. Le titre a bondi de jusqu'à 5,97% à la Bourse d'Amsterdam. A Francfort, le concepteur de semi-conducteurs Dialog Semiconductor a lui aussi envoyé des signaux positifs pour le secteur. Il a relevé sa prévision de bénéfice du deuxième trimestre grâce à de bonnes performances commerciales et à l'accord de transfert d'actifs conclu l'an dernier avec Apple. L'action a gagné jusqu'à 4,12%.

Dans la foulée, Infineon , AMS et STMicroelectronics ont avancé. Même Melexis a progressé à la Bourse de Bruxelles.

Quelques frayeurs

Le secteur des semi-conducteurs est pourtant malmené en Bourse, en raison des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi d'avertissements sur résultats en cascade de plusieurs grands noms du secteur technologique, à commencer par le géant américain Broadcom ou le producteur de smartphones coréen Samsung Electronics . Le secteur technologique est en première ligne du conflit commercial qui oppose les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Les Etats-Unis ont jeté de l'huile sur le feu en mai dernier en interdisant aux réseaux américains de télécom de se fournir en équipements auprès de sociétés étrangères jugées à risque. La décision visait notamment le fabricant de smartphones chinois Huawei, depuis longtemps dans le collimateur des autorités américaines. Mais depuis le sommet du G20 il y a deux semaines, la reprise du dialogue entre les Etats-Unis et la Chine a rassuré les investisseurs, en particulier ceux du secteur des semi-conducteurs.