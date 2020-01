Des "shorteurs" modifient leur position sur Nyrstar et Euronav | Un actionnaire s'allège en Acacia (+Briefing)

Après la séance euphorique de la veille, les marchés européens sont brusquement retombés sur terre ce vendredi matin en raison de nouvelles tensions géopolitiques.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce vendredi matin après une nouvelle escalade de la tension entre les États-Unis et l'Iran qui se traduit par une envolée des cours du pétrole et un repli sur les valeurs refuges comme le yen et l'or.

À Bruxelles, le Bel 20 reculait de 0,26% vers 9h30, l’indice des valeurs cotées en continu limitant son repli à 0,11%.

Aperam (-1,8%), Ontex (-1,4%) et Galapagos (-1%) sont à la traîne au sein du Bel 20. Parmi la poignée de valeurs en hausse, on signalera la présence d’Argenx (+1,6%), de Barco (+1,1%) et de WDP (+0,9%).

Hors Bel 20, Montea progresse de 2,8% et Quest for Growth de 1,7%. Notons encore les gains d’Euronav (+1,2%) et de Balta (-1,1%).

Aedifica, pour sa part, cède 0,5%. Son OPA sur une société finlandaise s’achève cet après-midi.

Keyware (-7,5%), Curetis (-4%) et Oxurion (-2,2%) trustent le bas du tableau.

• Le briefing actions belges

>La participation de ENA Investement Capital dans Ontex est passée sous le seuil de déclaration de 3% à 2,13%. Ajoutés aux 10,4% du capital détenus sous la forme d’instruments financiers, cela porte le total à 12,53%. Le communiqué.

>L’offre d’Aedifica sur la société finlandaise Hoivatilat se termine ce vendredi après-midi.

>La cotation de FNG a été suspendue jeudi à 16h35 dans l’attente d’un communiqué.

>La participation de Novo Holdings dans Acacia Pharma est passée sous le seuil des 3% à 2,94% à la date du 31 décembre, contre 3,997% avant. Le communiqué.

>Capital Fund Management a accru sa position vendeuse sur Euronav passant de 0,69% du capital à 0,70% à la date du 30 décembre.

>TT International a réduit sa position vendeuse sur Nyrstar passant de 0,73% du capital à 0,69% à la date du 30 décembre.