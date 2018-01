Des "shorteurs" n'en ont pas fini avec Ablynx (+Briefing actions)

Les marchés européens évoluent légèrement dans le rouge ce jeudi midi. La BCE publie les minutes de sa réunion du 14 décembre.

• La tendance

Les marchés européens sont légèrement teintés de rouge ce jeudi midi. On attend, à 13h30, la publication des minutes de la réunion de la BCE du 14 décembre. L’euro est en baisse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,26% vers midi. L’indice des valeurs cotées en continu limitait, pour sa part, son repli à 0,19%.

Aperam est en tête des hausses (+0,77%) suivie par Engie (+0,44%) et AB InBev (+0,38%). AvH est lanterne rouge (-1,05%).

Hors Bel 20, certains "shorteurs" sur Ablynx (+2,42%) ne lâchent pas l’affaire et ont même renforcé leurs positions. Dans le même compartiment, Argenx perd 1% et Curetis fait l'objet de prises de bénéfices (-13,3%) après son envolée. MDxHealth et Biocartis sont en hausse respectivement de 1,5% et 1,6%. IBA (+2,5%) consolide ses gains de mercredi.

Notons encore que CFE chute de près de 8%. Un broker est passé d’acheter à vendre sur la valeur.

• Briefing actions

UPDATE

>Van de Velde: Degroof Petercam a réduit son objectif de cours à 47 euros contre 50 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>AB InBev : Jefferies a réduit son objectif de cours à 112 euros contre 118 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>CFE : ABN Amro a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "acheter" avant. L’objectif de cours passe de 145 euros à 120 euros.

>BlueCrest Capital Management a réduit sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,84% du capital à 0,70% à la date du 8 janvier.

>Myriad Opportunities Management a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,63% à 0,70% à la date du 8 janvier.

>Citadel Europe a accru sa position vendeuse sur Ablynx passant de 0,72% du capital à 1,03% à la date du 8 janvier.

>Millennium International Management a déclaré détenir, à la date du 8 janvier, une position vendeuse sur Euronav représentant 0,57% du capital.

>Fagron a conclu un accord avec le Canadien CanniMed Therapeutics pour la vente et la distribution de cannabis médical dans 17 pays. Le premier visé est l'Allemagne. Notre article.

>Van de Velde, la marque belge de lingerie termine l'exercice 2017 sur un chiffre d'affaires en légère progression, confirmant ainsi ses prévisions. Notre article.

>Le 5 décembre 2017, le conseil de l’action sociale de Middelkerke a attribué le marché public pour la conception, la construction et le financement du groupe de logements à assistance "Assistentiewoningen Welzijnshuis", situé à Middelkerke, à Care Property Invest. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Zone euro. Production industrielle novembre à 11h. Minutes de la réunion de la BCE du 14 décembre à 13h30.