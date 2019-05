Des "shorteurs" se renforcent sur plusieurs actions | Le Bel 20 en rouge vif (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Aperam perd plus de 2% et se retrouve lanterne rouge. AB InBev (-1,4%), ING (-1,3%) et Galapagos (-1,3%) suivent à une encablure. Toutes les valeurs du Bel 20, sont en repli. Seule WDP se maintient la tête hors de l’eau (+0,29%).