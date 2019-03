Des sociétés productrices d'opioïdes sous pression en Bourse

Endo International et Insys Therapeutics chutent suite à la possible mise en faillite de Purdue Pharma, le producteur de l'OxyContin, pour échapper aux poursuites judiciaires.

Endo Internationa l et Insys Therapeutics ont vu leur cours chuter fortement après cette information. Les deux sociétés sont elles aussi impliquées dans des procédures judiciaires liées à la crise des opioïdes. Endo International a lâché 17% lundi et Insys Therapeutics a perdu 2%. Le lendemain, les deux valeurs ont encore perdu respectivement 6,5% et 5%.

Les opioïdes, y compris les analgésiques sur ordonnance, l'héroïne et le fentanyl, ont été impliqués dans 47.600 décès par overdose en 2017 aux États-Unis, six fois plus qu'en 1999, selon les données les plus récentes des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis.