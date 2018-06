Des spéculateurs misent sur la chute de ces actions belges

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la notion, rappelons qu’un "shorteur" ou vendeur à découvert est un investisseur, très souvent un fonds spéculatif, qui parie sur la baisse d’une valeur. Techniquement, il emprunte des titres de celle-ci, les vend sur le marché et si, comme il l’escompte, l’action baisse, il les rachète ensuite en Bourse et les restitue au prêteur en empochant la différence.

Nyrstar prend la place d'Ablynx

Ablynx quitte donc la troisième marche du podium qui est désormais occupée par une cible récurrente des spéculateurs baissiers, à savoir Nyrstar . Quatre fonds totalisant 3,07% de son capital estiment que le calvaire du numéro un mondial du zinc qui s’éternise depuis de longues années n’est pas encore arrivé à son terme. Le premier août prochain, Nyrstar publiera ses résultats pour les six premiers mois de l’année. On verra, à ce moment-là, si le CEO, Hilmar Rode, confirme ses prévisions de mai dernier évoquant une amélioration substantielle des bénéfices pour le second semestre.

Euronav: et vogue la galère

La ruée sur Ontex

Chez Ontex , par contre, la situation s’est franchement détériorée. Depuis le début de l’année, le titre a dévissé de 30% et s’est approché de son prix d’IPO de 18 euros. On se rappellera que le spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables a lancé, fin janvier un avertissement sur résultats en raison de la situation au Brésil. Depuis lors, Ontex a annoncé un rassemblement de ses unités de production dans ce pays. Le groupe a aussi fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes en mai dernier avec toutefois une amélioration de sa marge, hors Brésil.

Dans ce contexte, les vendeurs à découvert n’ont pas lâché leur proie et ont même renforcé leurs positions maintenant Ontex à la place, peu enviable, de valeur belge la plus "shortée" . Ces positions atteignent, au total, 9,03% du capital contre 5,78% en février dernier.

Les petits nouveaux et un grand absent

La quatrième et la cinquième place sont occupées respectivement par Colruyt (1,80%) et IBA (1,78%).

Et pour terminer, voici les sociétés cotées qui sont entrées dans le collimateur des "shorteurs" depuis la mi février: Ageas, Balta, Bekaert, Celyad, et EVS. Et celles qui en sont sorties : Biocartis, bpost, Fagron, Proximus et Solvay.