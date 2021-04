Des statistiques européennes pas rassurantes

Les résultats de Publicis ont bien été reçus sur les marchés. Pluie de recommandations à la Bourse de Bruxelles, sur AB InBev, Telenet et Shurgard.

Les résultats de sociétés sont venus une nouvelle fois animer la séance sur les marchés d'actions. Plusieurs statistiques économiques aux États-Unis et en Europe ont par contre soufflé le chaud et le froid. Les chiffres de la production industrielle en février de la zone euro ont montré un ralentissement.

"Les marchés ont besoin de nouveaux catalyseurs et la saison des résultats devrait permettre de retrouver une tendance prononcée, une conviction forte. Les attentes sont élevées autour de cette saison et les marchés seront exigeants dans l'interprétation des résultats à l'image de J.P. Morgan qui fait bien mieux que prévu, mais clôture en baisse," ont déclaré les économistes de Saxo Banque dans une note.

Le Bel 20 a terminé sur une progression de 0,16%. L'AEX a pris 0,18%, le CAC 40 0,41%, le DAX 0,34% et le FTSE 100 0,74%. L'Euro Stoxx 50 a avancé de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,45%.

Le secteur des assurances (-0,61%) et celui des banques (-1,31%) se sont en revanche repliés suite à la diminution des taux obligataires à long terme européens. Le rendement du Bund allemand a chuté à -0,304% après les chiffres de la production industrielle de la zone euro. En outre, une demande forte pour les nouvelles émissions obligataires américaines a perturbé le marché.

Du côté des valeurs, Publicis a bondi de 3,34% et s'est placé en tête du CAC 40 après ses résultats. Les analystes ont applaudi le retour à la croissance du groupe, qui a dépassé les attentes avec ses chiffres du premier trimestre et annoncé une hausse de ses revenus de 8 à 10% pour les trois prochains mois. "Publicis est de retour en force à la croissance" a constaté Thomas Singlehurst, analyste chez Citi. Lisa Yang, analyste chez Goldman Sachs, a relevé que la croissance de Publicis provient d'Europe et d'Amérique du Nord.