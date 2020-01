Des technos portées par de bonnes prévisions (débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé et le pétrole a reculé alors que le risque d’une escalade militaire entre les Etats-Unis et l’Iran semble s’éloigner, même si les tensions entre les deux pays persistent.

À Paris, l’indice CAC 40 a stagné. À Francfort, le DAX a avancé de 0,76% et à Londres, le FTSE a terminé quasi inchangé.

L’indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,2%, le FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,26%.

Le secteur technologique a affiché la plus forte hausse sectorielle du Stoxx 600, avec un gain de 1,32% après les prévisions trimestrielles bien accueillies de l’américain Microchip . A Paris, STMicroelectronics a grimpé de 2,5%. A Francfort, le fabricant de puces électroniques Infineon a avancé de 4,94% et a signé la plus forte hausse du DAX.