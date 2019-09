Des technos victimes d'une rotation sectorielle vers les banques (débriefing actions européennes)

Le secteur technologique européen termine parmi les plus faibles performances du Stoxx 600 alors que les investisseurs se tournent vers des secteurs meilleur marché comme les banques et les automobiles.

Du côté des valeurs, les titres du secteur technologique ont affiché les plus forts reculs. SAP a lâché 1,32%, Dassault Systems 0,48% et Nemetschek 3,14% alors que les investisseurs se sont détournés des titres à valorisation élevée au profit d'actions meilleur marché comme les banques et les valeurs automobiles. Les services financiers, comme Euronext (-5,73%), la santé et le secteur de l'alimentation ont également été victimes de cette rotation sectorielle. Just Eat a perdu 6,77% à la Bourse de Londres.