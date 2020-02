Des télecoms et assurances plombés (Débriefing actions européennes)

Les résultats de Swiss Re, Axa et Telefonica ont déçu les investisseurs. Le secteur des assurances et celui des télécoms en ont pâti.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,8%. À Francfort, le Dax a abandonné 0,58% et à Londres, le FTSE a cédé 0,16%.

L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a lâché 0,59%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro a reculé de 0,74% et le Stoxx 600 de 0,62%.

Du côté des valeurs, Schneider Electric (+5,65%) a atteint des niveaux historiques après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu et précisé que les conséquences du coronavirus sur son activité devraient être rapidement surmontées.

Également bien entouré après ses résultats et prévisions, Bouygues a gagné 4,57%, à un plus haut depuis mai 2018. Le groupe diversifié a dit par ailleurs ne pas anticiper d’impact du coronavirus dans l’immédiat.

Dans le secteur de l’assurance (-1,7%), Axa a cédé 3,47% après avoir abaissé sa prévision de résultat opérationnel pour Axa XL en 2020 et Swiss Re a abandonné 3,68% en raison d’une hausse moins forte que prévu de son résultat net en 2019.

Eramet a perdu 13,67%, accusant sa plus lourde chute en plus de deux ans, le groupe minier ayant fait état d’une perte nette en 2019 et de prévisions décevantes. Vallourec a cédé 8,58% après avoir perdu jusqu’à 26% en début de séance après avoir présenté un projet d’augmentation de capital d’environ 800 millions d’euros pour renforcer son bilan.