Des transports malmenés (débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ouvertes à l'occasion de la Saint-Sylvestre ont fini dans le rouge une séance écourtée, bouclant une année tumultueuse dominée par la pandémie de coronavirus qui a fait grimper les marchés à des niveaux records et entraîné un retour de la volatilité. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,86%. À Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,45% tandis que la Bourse de Francfort, entre autres, était fermée en cette veille de Nouvel An. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a reculé de 0,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,53% et le Stoxx 600 de 0,39%, ce qui correspond à des pertes respectives de 5,4%, de 4,6% et de 3,75% cette année. La Bourse de Paris affiche une perte annuelle de 7,14%, celle de Londres de 14,3%, sa plus mauvaise performance depuis 2008, tandis que le Dax a gagné 3,55%.

Repli le plus marqué de la séance en Europe, le secteur des transports et des loisirs a perdu 1,05%. À Paris, Safran a abandonné 2,56%, Pernod Ricard 2,06% et Remy Cointreau 3,97% après la décision des Etats-Unis de relever leurs surtaxes douanières sur certains produits de l'Union européenne, parmi lesquels des pièces détachées aéronautiques et des vins, sur fond de litige entre Washington et Bruxelles sur les subventions à Airbus et Boeing. Airbus a perdu 1,61%.