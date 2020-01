Des valeurs du luxe en proie au virus en Chine (Débriefing actions européennes)

Les valeurs du luxe ont souffert en raison de la propagation d'une épidémie liée au SRAS en Chine. Les investisseurs craignent que l'épidémie ait un impact sur les voyages en Chine, nombreux à l'approche des festivités du Nouvel An chinois, la période la plus chargée de l'année dans les transports. Des centaines de millions de personnes ont commencé à voyager en autocar, train et avion pour rendre visite à leur famille. L'année du rat débute samedi. L'opérateur de Duty-Free Dufry a reculé de 4,48%. A Paris, LVMH a perdu 2,12% et Kering 1,83%. A Londres, Burberry a reculé de 2,28%.