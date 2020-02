Des valeurs irlandaises chahutées (Débriefing actions européennes)

Les valeurs irlandaises ont chuté après la percée du Sinn Féin lors des élections législatives en Irlande, en particulier les valeurs bancaires et immobilières. Bank of Ireland a perdu 8,31% et AIB 5,44%. La compagnie aérienne Ryanair a lâché 2,1%. Les groupes immobiliers Irish Residential Properties et Glenveagh Properties ont reculé de plus de 9%.