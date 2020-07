Des valeurs technologiques chahutées (Débriefing actions européennes)

Le CAC 40 a perdu 0,96% . À Francfort, le Dax a cédé 0,8% et à Londres, le FTSE 100 a stagné. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a abandonné 0,85% et le Stoxx 600, 0,84%.

Le secteur technologique a accusé l'une des plus fortes baisses en Europe, son indice Stoxx reculant de 2,6% après la baisse, lundi, de son équivalent à Wall Street. Dialog Semiconductor, Dassault Systèmes, STMicro et Infineon ont perdu entre 3% et 4%.