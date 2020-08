Des valeurs technologiques toujours plébiscitées

Les gains des valeurs technologiques américaines depuis janvier les désignent comme les grandes gagnantes des changements de comportement des consommateurs.

Les valeurs technologiques ont le vent en poupe en ce moment. Apple, qui a franchit 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, illustre à lui seul l'engouement des investisseurs pour ces valeurs. Aux États-Unis, les utilisateurs de l'application de trading Robinhood ont plébiscité Apple et Microsoft. Selon le site Robintrack, qui relève les transactions des clients de Robinhood, Apple et Microsoft arrivent en tête des titres les plus négociés sur un mois, avec 730.774 utilisateurs ayant acheté le premier, et 653.838 le second. Le nombre de clients de l'application a augmenté de 35% sur un mois sur le titre Apple et de 23% sur Microsoft.

Depuis le début de l'année, Apple a gagné 59,69% et Microsoft 33,7%. Les deux titres sont devancés par Nvidia (+109,88%) et Tesla (+353,41%) au sein du FANG, l'indice boursier qui rassemble Tesla, Alibaba, Microsoft , Nvidia, Amazon, Apple, Alphabet, Facebook et Netflix. L'indice a lui gagné 64,65% depuis janvier. Stéphane Monier, chief Investment Officer chez Lombard Odier Private Bank, souligne que ces sociétés technologiques affichent la plus forte croissance de leurs bénéfices par action cette année.

Alibaba, qui a publié ses chiffres du deuxième trimestre ce jeudi, n'a pas fait exception à la règle. Hors éléments exceptionnels, le géant du commerce en ligne chinois a dégagé un bénéfice de 14,82 yuans par action cotée à Wall Street, supérieur à un consensus de 13,78 yuans, selon les données IBES de Refinitiv. Le titre a bondi à l'ouverture des marchés américains ce jeudi.

"Le nouveau sommet franchi par Apple et la progression des FANG ces dernières années montrent la confiance accrue des consommateurs envers la technologie, et surtout récemment depuis le début de la pandémie de Covid-19", relève Randeep Somel, gestionnaire de fonds chez M&G Investments. "La pandémie a accéléré les tendances de consommation. Ces entreprises fournissent des technologies tellement essentielles à notre vie quotidienne, offrant ainsi des opportunités de croissance structurelle aux investisseurs", indique Stéphane Monier.

Quelques nuages...

Randeep Somel s'inquiète des perspectives des grandes sociétés de technologies. "La taille et l'influence grandissantes de ces sociétés ont amené une plus grande méfiance des régulateurs. De plus, la capacité de ces sociétés, qui disposent d'une grande réserve de cash, à acquérir des concurrents ou des nouveaux acteurs ne sera plus aussi facile que dans le passé", souligne-t-il. Comme Alphabet, Facebook et Amazon, Apple se retrouve aussi depuis quelques années dans le viseur des autorités et notamment des gendarmes de la concurrence qui se demandent si le groupe n'abuse pas d'une position dominante.

Mais Stéphane Monier nuance: "Il est difficile d'imaginer que les politiciens américains paralysent leurs propres entreprises face au défi stratégique de la Chine", indique-t-il.

Des valorisations élevées