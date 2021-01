Des volumes de transactions en progression à la Bourse de Bruxelles

Les volumes de transactions sur AB InBev ont reculé de 18% en 2020. Par contre, UCB, argenx et GBL ont vu leurs volumes de transactions augmenter.

AB InBev est restée la valeur la plus traitée sur la Bourse de Bruxelles l'année dernière, avec pas moins de 111,7 millions d'euros négociés par jour en 2020 selon les chiffres d'Euronext Bruxelles. Toutefois, par rapport à 2019, ce chiffre a baissé de 18,35%. Il faut dire que l'action a perdu 20,2% l'année passée, avec un creux atteint le 18 mars. En nombre de transactions, AB InBev en a connu 4,5 millions.

L'année 2020 aura été par contre bénéfique pour UCB , GBL et surtout argenx , qui ont vu leurs volumes de transactions progresser. La biotech, qui a signé la plus forte hausse du Bel 20 en 2020 (+68,52%), a vu son volume de transactions par jour augmenter de 55,29% sur un an, à 19,68 millions d'euros. La valeur des montants échangés par jour sur UCB a avancé de 40,5% sur la même période à 34,31 millions d'euros. Celle sur le holding GBL a progressé de 24,18% à 15,84 millions d'euros.