Descente rapide pour Deliveroo en Bourse

Le démarrage de Deliveroo en Bourse de Londres a été difficile. Le titre a perdu 15% dès les premiers échanges. Un secteur en difficulté et des tensions sociales ont pesé sur l'action.

Les investisseurs se sont inquiétés de la structure en double classe de l'action, mais aussi des tensions sociales avec les livreurs qui estiment ne pas être bien payés par la société. Deliveroo s'est fait coter avec des droits de vote limités pour les actionnaires, ce qui permet au fondateur Will Shu de conserver le contrôle de sa société pendant trois ans.

Du côté des tensions sociales, des centaines de livreurs doivent manifester la semaine prochaine pour exiger un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Cet aspect a tenu à l'écart de l'action Deliveroo plusieurs gestionnaires de fonds, qui ont jugé que le traitement des livreurs par la société ne correspondait pas à un investissement socialement responsable.

"La récente faiblesse du cours de l'action d'un certain nombre de ses pairs aux États-Unis, comme Doordash, semble avoir pris une partie de l'éclat du secteur."

Pression sectorielle

Des analystes soulignent aussi l'impact de la méforme des titres de sociétés de livraison en Bourse ces derniers temps. "La récente faiblesse du cours de l'action d'un certain nombre de ses pairs aux États-Unis, comme Doordash, semble avoir pris une partie de l'éclat du secteur", a constaté Michael Hewson, analyste chez CMC Market UK.

Depuis le début du mois de mars, Doordash a lâché 23% à la Bourse de New York. En Europe, les concurrents de Deliveroo, Just Eat Takaway , HelloFresh et Delivery Hero voient leurs actions évoluer en recul depuis le début de l'année alors que la vaccination contre le Covid-19 a fait espérer une réouverture rapide de l'économie.