Détachements de dividende (Débriefing actions belges)

Telenet, UCB et WDP ont détaché leur dividende ce lundi, ce qui a pesé sur le Bel 20. Les tensions commerciales ont fait plonger l'indice.

La Bourse de Bruxelles a terminé en forte baisse ce lundi, affectée par un regain de tensions géopolitiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui mettent en cause Pékin dans la propagation du coronavirus. Le Bel 20 a perdu 4,74% à 2.952,22 points.