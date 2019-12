Deutsche Bank à la vente sur Proximus | Avis de brokers sur Galapagos, Aperam, Telenet et Orange Belgium (+Briefing)

Après les hausses récentes dues à l'annonce vendredi d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis et des élections au Royaume-Uni, les marchés européens font l'objet de prises de bénéfice ce mardi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en repli ce mardi matin. La confiance qui régnait sur les marchés financiers depuis l'annonce vendredi d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis a fait place aux prises de bénéfice.

Solvay qui risque d’être impacté par les déboires de Boeing avec le 737 MAX est lanterne rouge (-2,2%). Umicore et Aperam , pour leur part, reculent de 1,2%. Un broker a pourtant relevé son objectif de cours sur le producteur d’inox.

Telenet figure parmi les rares valeurs en hausse (+0,4%). Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur la valeur et recommande aussi de vendre Proximus (-0,2%).

Hors Bel 20, IBA prend 3,5%. La société a annoncé, ce matin, la cession d’une partie de ses activités de dosimétrie. Bpost (+1,7%) et Curetis (+1,5%) sont également en forme.

Nyrstar (-3,8%), Warehouses (-2,5%) et Celyad (-2%) occupent le bas du tableau.

• Le briefing actions belges

> IBA cède une partie de sa division dosimétrie. IBA décidé de vendre RadioMed et de finalement conserver les autres activités de dosimétrie au sein du groupe. Notre article .

>Quanteus Group, Kris Vansanten BVBA, Kris Vansanten et une personne physique non désignée ont franchi, à la hausse le seuil de 3% dans le capital de Nyrstar et détenaient, à la date du 11 décembre une participation de 3,2%. Le communiqué.