Deutsche Bank décolle après ses résultats

La banque n'a plus connu un trimestre aussi faste depuis 2014 . Elle a pu compter sur son activité de négociation des obligations et devises ainsi que sur ses services de conseil. Ses concurrents qui ont déjà publié leurs comptes trimestriels ont aussi profité de ces deux activités.

Mieux que les banques américaines

L'activité de négociation des devises et obligations de la banque allemande a généré des revenus en hausse de 34% sur un an à 2,5 milliards d'euros. Cette croissance s'est avérée supérieure à celle de certaines banques américaines, dont Goldman Sachs et JP Morgan. La première a indiqué une hausse de 31% de ses revenus de trading en devises et obligations, tandis que la seconde a annoncé une progression de 15% de cette activité.