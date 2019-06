Deutsche Wohnen plombe les valeurs immobilières (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé, dans un marché refroidi par la prudence de la Banque centrale européenne qui a décidé de continuer à maintenir ses taux au plus bas pour encore au moins un an.

A Paris, le CAC 40 a perdu 0,26%. A Francfort, le Dax a reculé de 0,23%, mais à Londres, le FTSE100 a progressé de 0,55%. L’indice Euro Stoxx 50 a légèrement baissé de 0,12% et le Stoxx 600 a stagné.

Du côté des valeurs, Renault a chuté de 6,41%, sa plus forte baisse en une séance depuis novembre, après la décision par Fiat Chrysler , qui a stagné en Bourse, de retirer son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec le constructeur français.

Volkswagen a reculé de 0,66%. Le constructeur a dévoilé un plan d'économies légèrement moins vaste que prévu, avec 4.000 suppressions d'emplois, contre 5.000 à 7.000 prévues par l'entreprise précédemment. Les autres valeurs automobiles étaient également dans le rouge: BMW a baissé de 1,08% et Daimler de 1,53%. L'équipementier Continental a perdu 0,61%.

Après une ouverture positive en réaction à ses résultats annuels supérieurs aux attentes, Remy Cointreau s'est retourné à la baisse et a lâché 3,1%. Les analystes de Liberum évoquent notamment un free cash flow nettement inférieur à leurs prévisions, ainsi qu'un résultat net publié et une dette nette sous les attentes.

A Londres, Taylor Wimpey a chuté de 7,48% et Vodafon e de 3,85%. Les deux titres cotaient ex-dividende.

A Francfort, Deutsche Wohnen , le plus gros propriétaire immobilier allemand, a perdu 7,73% sur des craintes que Berlin ne gèle les montants des loyers pendant cinq ans afin de répondre à une hausse des prix du logement. Ce recul a pesé sur l’indice sectoriel de l’immobilier en Europe (-2,22%) lanterne rouge du Stoxx 600. Vonovia , un autre groupe immobilier allemand, a lâché 6 ,41%.

Commerzbank a reculé de 1,28 % après la publication d'informations de presse selon lesquelles l'Allemagne et les Pays-Bas discutent d'un possible rapprochement entre la deuxième banque allemande et le groupe néerlandais ING.